بارعة علم الدين في تصريح من العيار الثقيل: لا أرضى بكلوني زوجاً لأمل

برغم أنّ الكثيرات يحسدن أمل علم الدين على خطيبها النجم العالمي George Clooney، وبرغم أنّ الأخير حاول كسب رضا حماته بالفعل، إلا أنّ بارعة علم االدين، والدة العروس، غير راضية عن العريس، وتعتبر أنّ أمل تستحقّ من هو أفضل.

وقد أكّد مصدر مقرّب من بارعة أنها غير راضية عن عريس ابنتها أمل، لأنّها لبنانية درزية، من عائلة محافظة، ولا يجوز أن تتزوج من طائفة أخرى، لأنّ أطفالها في هذه الحالة لن يكونوا من نفس الديانة حتى لو تزوجت مدنياً.

وأكد المصدر نفسه عن بارعة قولها إنّه "يوجد أكثر من 500 ألف رجل ينتمي إلى طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، وكان لا بدّ لأمل من أن تجد منهم من يستحقّها ويكون أيضاً من بيئتها الدينية".

وعائلة علم الدين عائلة أرستقراطيّة لها أهميتها في لبنان، وتاريخها يعود إلى القرن الـ14، وهي لا تزال حتى الآن تمتلك أراضٍ وعقارات كبيرة في منطقة الشوف وبعقلين حيث ولد ونشأ والدا أمل.

هذه العائلة نفسها تتميّز بأنها صاحبة تاريخ ثقافي، إذ كانت جدتها أوّل إمرأة تخرّجت من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان والدها دكتوراَ محاضراَ، إضافةً الى كونه مديراً عاماً في نفس الجامعة، فيما والدتها، التي تعيش حالياً في بريطانيا في شقة تبلغ قيمتها حوالى 1.4 مليون دولار، صحفيّة في جريدة "الحياة".

يُذكر أنه بالرغم من رفض بارعة لفكرة زواج ابنتها من النجم George Clooney، الا أنها ظهرت مؤخراً في صور تبدو فيها سعيدة بين عائلة ابنتها الجديدة وتحضن Nina Bruce، والدة Clooney، في ايطاليا خلال التسوق سوياً وفي رحلة بحرية جمعت الأهل والخطيبان.

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