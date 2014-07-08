أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بارعة علم الدين في تصريح من العيار الثقيل: لا أرضى بكلوني زوجاً لأمل

Google+ Print

الثلاثاء 08-07-2014 10:49

برغم أنّ الكثيرات يحسدن أمل علم الدين على خطيبها النجم العالمي George Clooney، وبرغم أنّ الأخير حاول كسب رضا حماته بالفعل، إلا أنّ بارعة علم االدين، والدة العروس، غير راضية عن العريس، وتعتبر أنّ أمل تستحقّ من هو أفضل.
وقد أكّد مصدر مقرّب من بارعة أنها غير راضية عن عريس ابنتها أمل، لأنّها لبنانية درزية، من عائلة محافظة، ولا يجوز أن تتزوج من طائفة أخرى، لأنّ  أطفالها في هذه الحالة لن يكونوا من نفس الديانة حتى لو تزوجت مدنياً.
وأكد المصدر نفسه عن بارعة قولها إنّه "يوجد أكثر من 500 ألف رجل ينتمي إلى طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، وكان لا بدّ لأمل من أن تجد منهم من يستحقّها ويكون أيضاً من بيئتها الدينية".
وعائلة علم الدين عائلة أرستقراطيّة لها أهميتها في لبنان، وتاريخها يعود إلى القرن الـ14، وهي لا تزال حتى الآن تمتلك أراضٍ وعقارات كبيرة في منطقة الشوف وبعقلين حيث ولد ونشأ والدا أمل.
هذه العائلة نفسها تتميّز بأنها صاحبة تاريخ ثقافي، إذ كانت جدتها أوّل إمرأة تخرّجت من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان والدها دكتوراَ محاضراَ، إضافةً الى كونه مديراً عاماً في نفس الجامعة، فيما والدتها، التي تعيش حالياً في بريطانيا في شقة تبلغ قيمتها حوالى 1.4 مليون دولار، صحفيّة في جريدة "الحياة".
يُذكر أنه بالرغم من رفض بارعة لفكرة زواج ابنتها من النجم George Clooney، الا أنها ظهرت مؤخراً في صور تبدو فيها سعيدة بين عائلة ابنتها الجديدة وتحضن Nina Bruce، والدة Clooney، في ايطاليا خلال التسوق سوياً وفي رحلة بحرية جمعت الأهل والخطيبان.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي