إطلاق صاروخ روسي من نوع “سويوز” يحمل سبعة أقمار صناعية

انطلق من مطار “بايكونور” الفضائي اليوم “الثلاثاء” صاروخ روسي من نوع “سويوز – 2.1″ يحمل سبعة أقمار صناعية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية أن القمر الأول هو جهاز للاستشعار عن بعد من نوع “ميتيور – م” ، الذي تشمل مهامه إجراء الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، ومراقبة طبقة الأوزون وحالة الاشعاع في الفضاء حول الأرض. ويبلغ وزن هذا القمر 2778 كيلوجراما، ومدة حياته العملية 5 أعوام.

والقمر الثاني هو جهاز “ريليك” الفضائي الصغير الذي صمم في مؤسسة لافوتشكين للعلوم والإنتاج المتخصصة في وسائل استكشاف الفضاء غير المأهولة. ويحمل هذا القمر أجهزة لدراسة الشحنات الكهربائية على الارتفاعات الكبيرة وظواهر الغلاف الجوي وانبعاث الإلكترون من حزمات الإشعاع.والقمر الثالث هو أول جهاز فضائي روسي خاص من نوع “DX1″ من تصميم شركة “داوريا أيروسبيس” من مقاطعة موسكو. ويحمل هذا القمر نظاما مؤتمنا لمراقبة السفن، وهو أول جهاز روسي لتنفيذ هذه المهام.

وتشير وكالة أنباء ” إيتار ـ تاس ” الروسية إلى أن القمر الرابع هو جهاز أمريكي من نوع “سكاي سات – 2″ يحمل كاميرا ومعالجات لقراءة الصور الملتقطة ونظام اتصال بالراديو لنقل الصور والفيديو العالي الوضوح إلى الأرض، والقمر الخامس هو “تيخ ديمو سات – 1″ البريطاني الذي يحمل أجهزة لمراقبة سطح المحيط ودراسة الفضاء. والقمر السادس هو قمر “يو كيوب – 1″ الصغير البريطاني الذي يبلغ وزنه 4 كيلوجرامات والذي يحمل أجهزة لدراسة الفضاء حول الأرض وتأثيره في قدرة السفن الفضائية على العمل.أما القمر السابع ، فهو “أيسات – 2″ النرويجي ، الذي يبلغ وزنه 7 كيلوجرامات ويقوم بمراقبة السفن وتحديد هويتها.