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بالصور.. مديرية الوادي الجديد تكثف حملاتها لمتابعة ومراقبة سائقي سيارات الأجرة

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بالصور.. مديرية الوادي الجديد تكثف حملاتها لمتابعة ومراقبة سائقي سيارات الأجرة بالصور.. مديرية الوادي الجديد تكثف حملاتها لمتابعة ومراقبة سائقي سيارات الأجرة

كثفت مديرية أمن الوادي الجديد اليوم،  من حملاتها الأمنية بمواقف المحافظة لمتابعة ومراقبة سائقي سيارات الأجرة والسرفيس ، ومدي إلتزامهم بتعريفة الأجرة الجديد ،عقب التي أعلنتها المحافظة عقب قرار رفع الوقود .

وقامت حملة أمنية مكبرة اليوم ، بميدان الشعلة بقيادة اللواء عمر احمد ناصر نائب مدير أمن المحافظة واللواء طارق عجيز ، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ، لتفعيل قانون المرور،ومراقبة التزام السائقين بتعريفة الأجرة ،خاصة تعريفة النقل لمحافظة أسيوط ،فضلا عن قيام إدارة مرور المحافظة ،بالتنسيق مع إدارة المواقف بوضع ملصقات علي سيارات الأجرة التاكسي، و الميكروباص والسرفيس الداخلي ،توضح قيمة تعريفة الأجرة.

وشدد نائب مدير الأمن، خلال الحملة التي قام بها اليوم ،بالتنسيق مع مدير المرور بالمحافظة على تفعيل القانون، والتعامل بكل حزم مع السائقين المخالفين،والتحفظ عليهم وسحب تراخيصهم.

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