خرافات حول شكل أسنان طفلك لا تُصدقيها

كثيراً ما راجت التنبؤات حول أسنان الطفل، خاصة الطفل الذي تتباعد قواطعه الأمامية عن بعضها بأنه سيكون سعيداً في حياته، وشاعت اعتقادات بأن أسنانه «المكركبة»، سوف تعيد ترتيب نفسها بنفسها، حين يكبر، ويشتد عوده، ولكن لا يحدث ذلك؛ مما يجعل أسنان الطفل مادة للسخرية خاصة في المدرسة.



حملت «سيدتي وطفلك» الكثير من التساؤلات للدكتور سليم شبير أخصائي علاج وجراحة، وتقويم الأسنان حيثُ أفادنا بالآتي:

أولاً: متى يمكن أن تقرر الأم أن أسنان طفلها بحاجة للتقويم من وجهة نظرها «الأعراض والتشوهات»؟

- سوء الإطباق الناتج عن بروز أحد فكي الأسنان عن الآخر.

- اعوجاج الأسنان وتتلخص أسبابه في: الوراثة بالدرجة الأولى، وجود حساسية مفرطة في الجيوب الأنفية، تسوس الأسنان اللبنية من العادات السيئة التي يقوم بها الأطفال كمص الإصبع أو التنفس الفموي أو قضم الأظافر، أو طريقة البلع غير السليم.

- تزاحم الأسنان.

- حالات التشوهات الخلقية كالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق.

- الحفاظ على صحة الأسنان والأنسجة المحيطة بها.

ثانياً: ما السن المناسب لتركيب تقويم الأسنان للطفل؟

ما بين 12و14 سنة من العمر؛ حيثُ تكون الأسنان اللبنية قد استبدلت جميعها، فالأسنان اللبنية عادةً تبقى بداخل الفم لفترة زمنية محددة، إلى أن تستبدل بها الأسنان الدائمة، والتي تكون موجودة خلف الأسنان اللبنية داخل عظم الفك. وبقاء الأسنان اللبنية في مكانها يفيد في تشجيع النمو الطبيعي لعظم الفكين وعضلات الوجه، وكذلك تساهم في المحافظة على المسافة اللازمة للأسنان الدائمة التي سوف تخلفها.

ثالثاً: ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل البدء في التقويم؟

- مناقشة المسألة مع الطفل قبل تركيب أجهزة التقويم.

- يحتاج طبيب الأسنان صورة بانورامية لفك المريض، حيثُ إنه سيبني عليها مدة ونوع الخطة العلاجية للأسنان.

- ينبغي قبل تركيب جهاز التقويم معالجة التسوس الموجود في الأسنان، إضافة إلى إزالة الترسبات الجيرية.

رابعاً: ما سبب فشل التقويم؟

* عدم التقيد بأوقات استخدام الأجهزة المتحركة داخل الفم أو خارجه.

* عدم استخدام الأجهزة التي تساعد في تثبيت نتائج المعالجة التقويمية.

* عدم العناية بالصحة الفموية، عبر التفريش الصحيح، واستخدام المضامض الفموية.‏

خامساً: ما أنواع التقويم وأحدث وأفضل الأنواع؟

«اللساني»: عبارة عن مشابك تربط خلف الأسنان، وبالتالي تكون مخفية عن الأبصار.

الأربطة: ويكون باستخدام أربطة معدنية ملفوفة حول الأسنان. وكثيراً ما يترك الاختيار للمريض.

التقويم الشفاف: وهي عبارة عن سلسلة قوالب متتالية مصنوعة من مادة الأكريلك (بلاستيك)، بحيث يتم تبديلها بعد انتهاء كل فترة، إلى أن تنتهي فترة العلاج، وتصبح الأسنان في الوضع المطلوب.

نصائح للأم للمحافظة على تقويم أسنان طفلها:

* يجب غسل الأسنان بدقة بعد كل وجبة وضرورة المداومة على تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان المعالج كل ستة أشهر.

* يجب التقليل من الحلويات ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية؛ حيثُ تسبب المأكولات السكرية والنشوية إفراز الأحماض التي من شأنها التسبب في حدوث تسوس الأسنان.

* بالنسبة للمأكولات الصحية الصلبة كالجزر أو التفاح؛ فإنه يجب تقطيعها إلى قطع صغيرة، أما الحلويات الدبقة التي تمضغ كالكراميل، فيمكن أن تسبب تلف الأسلاك وتفكك المشابك..