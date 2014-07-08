المعارضة السورية تشن هجمات بريفي اللاذقية ودمشق

خاضت فصائل من الجيش السوري الحر في عدة مدن وبلدات، الثلاثاء، مواجهات مع القوات الحكومية التي عمدت بالتوازي مع ذلك إلى شن غارات جوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة.

ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن “مجلس قيادة الثورة” المعارض قوله “إن بلدة المليحة في الغوطة الشرقية من ريف دمشق شهدت أعنف المعارك بين الطرفين، بينما اندلعت مواجهات في الطيبة التي تعرضت لقصف مدفعي.

وأضاف المجلس أن فصائل المعارضة نجحت، خلال المواجهات على المحور الشرقي من الطيبة، في إعطاب آليات للجيش، وقتل عدد من عناصر القوات الحكومية.

وبالتزامن مع المعارك في ريف دمشق، شن طيران الجيش غارات على عدد من مناطق المنطقة، حيث ذكر ناشطون أن مزرعة سبنا في مزارع بلدة رنكوس تعرضت لغارات ذهب ضحيتها مدنيون.

وفي محافظة إدلب، قصفت مدفعية الجيش قرية البشيرية في جسر الشغور، في حين تمكن مقاتلو المعارضة من أسر جندي في هجوم على حاجز الطراف، حسب ما أعلنت “شبكة سوريا مباشر”.

واستهدفت مدفعية الجيش الحر، وفقا لناشطي المعارضة، مقرات القوات الحكومية في “المرصد 45″ في ريف اللاذقية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين طرفي النزاع على جبهات أخرى من المحافظة.