انخفاض شهادات إيداع البنك التجاري الدولي في بورصة لندن

انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي في بورصة لندن اليوم الثلاثاء، بينما استقر أداء باقي شهادات الايداع المصرية المدرجة في البورصة.

وانخفضت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي 05ر0 نقطة بنسبة 1.01% لتسجل 80ر4 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 86ر4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 80ر4 دولار.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند 90ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 87ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 86ر0 دولار.

وحافظت شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها الثابت عند 10ر4 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 95ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 90ر3 دولار، كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات عند 00ر40 دولار.