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اكسسوارات بلون الذهب لإطلالة مشرقة

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اكسسوارات بلون الذهب لإطلالة مشرقة اكسسوارات بلون الذهب لإطلالة مشرقة

الثلاثاء 08-07-2014 15:00

لطالما ارتبط اللون الذهبي بالمجوهرات والاكسسوارات بمختلف أنواعها وأشكالها، لكونه لون معدن الذهب الأكثر شهرة، ولقدرته العالية على جذب الأنظار وعكس بريقه اللافت على من يرتديه. لذلك، اعتمد هذا اللون مصممو الأزياء والاكسسوارات ليكون لوناً أساسيّاً للعقود والأقراط والأساور والخواتم حتى لو لم تكن من الذهب الأصليّ، وكانت النتيجة دائماً رائعة.

اللون الذهبي للاكسسوارت لا يخرج عن الموضة. من الممكن أن يخفّ رواجه مقابل اللون الفضي، لكن سرعان ما يعود إلى الساحة ليكون الأقوى. وهذا العام، كان اللون الذهبيّ للاكسسورات مسيطراً على الموضة، وقد لاحظنا ذلك من منصّات عروض الأزياء، التي اعتمدت هذا اللون، مثل: Valentino، Balmain، Dolce & Gabbana، Lanvin، Gucci وغيرهم... على اكسسواراتهم، وإن بتصميمات مبتكرة ومختلفة لدى كلّ واحد منهم، حيث فضّل البعض عدم دمج اللون الذهبي مع أيّ لون آخر، فيما البعض الآخر زيّنه بالأحجار الملوّنة أو دمجه باللون الفضي.

الاكسسوارات الذهبية تليق بجميع المناسبات وبمختلف الألوان. فإن كنت تنوين الذهاب إلى زيارة صباحيّة، فاختاري التصاميم الناعمة منه، واكتفي بأقراط صغيرة أو بسوار رفيع، ترتدينه مع الساعة. أمّا إن كنت تنسّقين إطلالة مسائيّة عصريّة، فارتدي العديد من الاكسسوارت الذهبية مع بعضها البعض، ونوّعي الأحجام والألوان أيضاً. ولإطلالة مسائيّة فاخرة، ارتدي عقداً من اللون الذهبيّ مع فستان السهرة وسوار أو خاتم.

اختاري اكسسواراتك، هذا الموسم، من اللون الذهبي، ونسّقيها بطريقتك الخاصة، لتحصلي على إطلالة مُبهرة وجذابة.

 

 

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