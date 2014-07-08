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رومانسية Georges Hobeika تغمُر عاصمة الموضة!

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رومانسية Georges Hobeika تغمُر عاصمة الموضة! رومانسية Georges Hobeika تغمُر عاصمة الموضة!

الثلاثاء 08-07-2014 16:59

لكل مصمم أزياء طابع خاص وأسلوب معين يتميز به، والرومانسية الحالمة هي أكثر ما يميّز تصميمات Georges Hobeika، وفي عرض الأزياء الخاص به الذي قدمه يوم البارحة ضمن أسبوع الموضة للـ Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2014-2015 غمر Hobieka مدينة باريس، كما غمر قلوبنا برومانسية وجمال آسرين.
قدّم في مجموعة الكوتور الجديدة فساتين رائعة مستوحاة من ملابس الملكات والأميرات، بأحجامها الكبيرة وقصّاتها التي أبرزت الخصر والورك بطريقة لافتة، كما التايورات الأنيقة مع السترات التي تصل إلى بداية الورك، وأيضاً الفساتين القصيرة ذات التنانير المنفوخة. وقد استخدم الأقمشة الفاخرة والمرهفة التي تنوعت بين الساتان، الحرير، الشيفون، الدانتيل، الكريب والأقمشة المشكوكة إما بِورود ملوّنة أو بتطريزات عشوائية توزّعت على القماش بطريقة مميّزة.
طغى الأزرق بدرجاته المختلفة على لوحة الألوان مع حضور قوي للأحمر، الأبيض، الزهري، وكذلك البني.
وقد اختتم العرض بفستان زفاف من الدانتيل مع تنورة كبيرة وأكمام تصل إلى منتصف الذراع، مُطرز بورود ناعمة فُرشت عليه بطريقة جميلة. ولا نتسطيع تخيّل هذا الفستان إلّا على إحدى أميرات عصرنا الحالي في عرس أسطوري.
Georges Hobeika استطاع مرة أُخرى أن يُدخلنا إلى عالم الأحلام الوردية الذي نتمنى أن لا نخرج منه أبداً.

 

 

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