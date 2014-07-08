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محافظ شمال سيناء: تشديد الرقابة على الأسواق والتجمعات الإستهلاكيه

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محافظ شمال سيناء: تشديد الرقابة على الأسواق والتجمعات الإستهلاكيه محافظ شمال سيناء: تشديد الرقابة على الأسواق والتجمعات الإستهلاكيه

اجتماع محافظ شمال سيناء مع لجان المتابعة والأجهزة المعنية

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، عن تشديد الرقابة علي الاسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية وأفران الخبز، من خلال لجان المتابعة والأجهزة المعنية، لمنع التلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور اللواء مدحت لبيب،مساعد مدير امن شمال سيناء، واللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد البيك، رئس مركز ومدينة العريش، والمحاسب فتحي راشد مدير عام مديرية والتجارة الداخلية ووممثلين عن مباحث التموين وادارة مرور شمال سيناء وشركتي المياه والكهرباء.. على ضرورة متابعة وفرة البوتاجاز والخبز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ومتابعة الأسعار بها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب المحافظ الجهات المعنية بشن حملات مشتركة بين الشرطة والتموين للمرور علي الاسواق والمحال التجارية وضبط المخالفات..بجانب تكثيف الحملات المرورية بالشوارع ومواقف السيارات علي مدار اليوم وتوجيه السائقين بوضع التسعيرة وخط السير علي زجاج السيارات .

أشار المحافظ، إلي ضرورة قيام رؤساء مجالس المدن والقري ومديري المديريات بتفقد الشارع والتعرف علي مشاكل المواطنين خاصة في قطاعي المياه والكهرباء والعمل علي حلها..بجانب التركيز علي المناطق العشوائية.

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