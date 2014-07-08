أكاديمية الشرطة تعلن قواعد وشروط قبول دفعة جديدة بالكلية

وافق محمد إبراهيم وزير الداخلية على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة بمجموع نسبته 65 % لهذا العام، أو العام السابق 2013، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.

وأعلن اللواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول بحضور اللواء دكتور أكرم كراره مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور عادل حسن كبير المعلمين وكبار قيادات الأكاديمية - أنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة فى تلقى طلبات الالتحاق ابتداء من الخميس الموافق 17 يوليو بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضى، أما بالنسبة للحاصلين عليها العام الجارى فسيتم فتح باب التقديم لهم اعتبارا من يوم 20 يوليو، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وأوضح أنه بالنسبة لكل من طلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد سيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الإطلاع على شهادة المؤهل من خلال الأكاديمية وليس موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

ونوه «جاد»، إلى أن التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة «الإنترنت»، يهدف إلى التيسير على المواطنين خاصة المقيمين بالوجهين القبلى والبحرى ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، فضلا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء ملفات التقدم للالتحاق بالكلية وبيعها فى السوق السوداء، أما بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج ولحاملى الشهادات الأجنبية فسيتقدمون بأوراقهم إلى مكتب التنسيق.

وحول انخفاض المجموع هذا العام بالنسبة للمتقدمين إلى الأكاديمية من65% إلي 70 % ، أكد اللواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن تخفيض المجموع هذا العام إلى 65 % جاء بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى رغبة الأكاديمية فى توسيع قاعدة الاختيار بين الطلبة المتقدمين، مع إعطاء أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة.

وفيما يتعلق بالتحريات السياسية التى كان يتم إجراؤها على الطلبة المتقدمين للأكاديمية، أكد اللواء «جاد»، أنه سيتم هذا العام إجراء تحريات جنائية وسياسية على كل ما يُخل بالأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن كل من أتى بأفعال أضرت بالأمن القومى وباستقرار الوطن لن يسمح له بالدخول إلى كلية الشرطة.

وردا على سؤال حول مدى تطوير المناهج وأساليب التدريب بالأكاديمية، أكد أن التطوير فى مناهج الدراسة داخل الأكاديمية يتم باستمرار على ضوء تغير الواقع العملى الذى يمارس الخريج مهامه فيه، فمثلا جريمة زرع الأعضاء لم تكن مجرمة قبل صدور القانون فى عام 2010، وبالتالى التغير والتكييف القانونى لتلك الجريمة استوجب على إدارة الأكاديمية تطوير المناهج لتعريف الطالب بتلك الجريمة وكيفية مواجهتها.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور أكرم كرارة مدير كلية الشرطة أن أكاديمية الشرطة تعد أكبر أكاديمية على مستوى العالم، وثالث أكاديميات العالم من حيث التدريب، سواء من الناحية النظرية أو العملية، مشيرا إلى أن هناك تقريرا من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة «الأمم المتحدة»، أصدرته عندما تفقدت الأكاديمية عام 2008 أكد أن الأكاديمية بهذا المستوى مؤهلة لعقد كل أنواع التدريب الأمنى التى تحتاجه أية دولة فى العالم فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأضاف اللواء «كرارة»، أن كلية الشرطة عمدت خلال العامين الماضيين إلى تطوير التعليم والتدريب بها، حيث تم تغيير أغلب المناهج الشرطية بالكلية، وأصبح الطالب يدرس 36 مادة على مدى سنوات الدراسة الأربع، وهى مواد مختارة من قبل لجان شكلت على أعلى مستوى، أما بالنسبة للتدريب فقد تم ربط التدريب بالواقع الفعلى، حيث تم تطوير ميادين التدريب بالكلية وفق سيناريوهات معدة سلفا لمحاكاة الظروف والأجواء التى سيتعامل بها عقب تخرجه، ومن بينها إنشاء قسم شرطة داخل الأكاديمية وعمل محاكاة لكيفية تعامل الطلبة داخل القسم وتفتيش المتهمين وتحرير المحاضر، وكذلك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع أعمال عنف والشغب، ومواجهة العناصر الإجرامية المسلحة وكيفية مواجهتهم؛ وذلك فى إطار الجهود الحثيثة لتخريج ضابط شرطة عصرى يستطيع تحقيق أمن المواطن وسلامته بحرفية كاملة.

ونوه إلى أن شروط الالتحاق مرفق بها التنبيه على الطالب منذ التحاقه بالكلية وطوال فترة خدمته عدم إطلاق لحيته، مشيرا إلى أن هذا الشرط موجود منذ نشأة الأكاديمية ولم يتم التطرق له الآن فقط.

وحول الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد، أنه من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

وأضاف اللواء «جاد» أنه من بين شروط القبول بالكلية ضرورة أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سنتيمترا ويتمتع بتناسق القوام، والذى يتم حسابه عن طريق قياس طول القامة، لافتا إلى أنه سيتم للسنة الثالثة على التوالى استبعاد شرط عرض الصدر لأنه وجد أن المتقدم أو الطالب حتى لو كان متوسط صدره صغيرا فأنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية جراء التدريبات التى يتلقاها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة، وألا يزيد عمره فى أول أكتوبر المقبل على 22 سنة ميلادية، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالكلية.

وتابع، أنه لأول مرة هذا العام سيتم استحداث شعبتين للدراسة بالأكاديمية، الأولى للدراسة باللغة الإنجليزية والثانية بالفرنسية؛ وذلك فى ضوء التغيرات والمستجدات ونظام العولمة الذى أصبح يحكم العالم الآن، ومدى ضرورة إعداد ضابط شرطة عصرى يستيطيع مواكبة التطورات والتحديات التى أصبحت تواجه عمل الشرطة حاليا وفى مقدمتها الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الخريج سيحصل على ليسانس باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة أوتاوا بكندا أو اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بوردو الفرنسية.

وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بكلية الشرطة، قال اللواء «جاد»: «إن الطالب سيدخل فى البداية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ومنه إلى موقع أكاديمية الشرطة؛ حيث سيظهر له رسالة ترحيب مع شروط الالتحاق والخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بتحرير طلب الالتحاق على الشبكة، فيقوم الطالب بإدخال الرقم القومى ورقم جلوسه بالثانوية العامة».

وأضاف «ثم سيظهر له كافة البيانات الخاصة به والتى تمت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والثانوية الأزهرية، وذلك منعا للتزوير، وعند تمام التسجيل بنجاح يظهر للطالب رقم لجنته والرقم السرى الذى سيتعامل من خلاله مع موقع الأكاديمية، ثم يختار الطالب يوما من بين 3 أيام تعرض عليه لآداء اختبار القدرات، ثم يقوم بطباعة نموذج الإقرارات وآخر للقدرات لتوقيعهما منه ومن ولى الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات».

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن الطالب سيتوجه عند حضوره للكلية إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، ويتسلم بطاقة التردد المختومة بخاتم اللجنة والمثبت بها الرقم السرى الخاص به، والذى سيتواصل به مع موقع الكلية، ثم يتوجه لأداء امتحان القدرات فى اليوم الذى سبق واختاره.

وأوضح أنه لمعرفة نتيجة امتحان القدرات يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار إحداها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، فيما يقوم عقب إجراء الكشف بالدخول على الموقع عن طريق الرقم السرى أيضا لمعرفة نتيجته.

ولفت اللواء «جاد»، إلى أنه فى حالة نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع3 مواعيد يختار إحداها لإجراء الكشف الطبى وتعليمات الحضور، وفى حالة رسوبه فى كشفى القوام والطبى يحق له الإعادة ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم.

وأشار إلى أنه فى حال نجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطباعته 4 نسخ؛ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى أمره وتسليم النسخ الأربع لرئيس اللجنة ويرفق بها إسطوانة مدمجة «سى دى» عليها ذات البيانات السابقة على أن يقوم رئيس اللجنة بعد مراجعته لملف الطالب بتحديد ميعاد الاختبار النفسى، والذى لا يحق للطالب فى حالة رسوبه فيه طلب إعادته، ثم يتم تحديد ميعاد الاختبار الرياضى له.

ونوه اللواء «جاد»، إلى أنه لمعرفة نتيجة الاختبار الرياضى يدخل الطالب على موقع الأكاديمية عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئه مع تحديد موعد له لكشف الهيئة فى حالة تحديده أو رسالة تفيد متابعة الموقع لحين تحديد الميعاد، ثم يحضر بعد ذلك للمثول أمام لجنة اختيار الطلبة «كشف الهيئة» فى الموعد المحدد له ويتابع الموقع لتحديد موعد الكشف الطبى الدقيق قبل إعلان النتيجة والتى سيتلقاها الطالب من خلال رسالة تهنئة عن طريق رقمه السرى على الموقع.

وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، قال اللواء أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: «إن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية وافق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى العام الدراسى 2012 / 2013 الدورين الأول والثانى، والدور الأول فى العام الدراسى 2013 / 2014 فى التخصصات التى تمثل احتياجات أساسية لأجهزة الوزارة».

وأضاف أن تلك التخصصات الجامعية المطلوبة تتمثل فى ثلاث مجموعات الأولى وهى مجموعة الطب وهي : طب بشرى «ذكور وإناث»، علاج طبيعى «ذكور وإناث»، وأسنان «ذكور وإناث»، وصيدلة «ذكور وإناث»، والتمريض «إناث»، والمجموعة الثانية خاصة بالهندسة، وهى هندسة حاسبات «ذكور»، واتصالات وإلكترونيات «ذكور»، وميكانيكا سيارات «ذكور»، وهندسة بحرية «ذكور»، ومدنى«ذكور»، وكهرباء قوى «ذكور»، وميكانيكا قوى، أما المجموعة الثالثة فهى خاصة بكليات العلوم واللغات، وهي فنون تطبيقية قسم تصوير، وزراعة، وآداب اجتماع، وعلوم كيمياء، وعلوم ميكروبايولوجى، ولغات إنجليزى وروسى وأسبانى وإيطالي وفرنساوي جميعهم ذكور فقط، على أن يكون التقدير العام لجميع التخصصات «جيد»؛ وذلك لإتاحة أكبر فرصة للاختيار، على أن يتم البت فى تلقى طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 يوليو الجارى وحتى 7 أغسطس المقبل، على أن يكون التقدم من خلال مكتب التنسيق بالكلية بعد الاطلاع على شهادة المؤهل.

وأوضح أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين هى ذاتها الشروط المطبقة على طلبة الالتحاق بكلية الشرطة، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجبارى لخريجى وخريجات المعهد العالي للتمريض والعلاج الطبيعى سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن بحيث لا يقل طوله عن 165 سم ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم، وبالنسبة للطالبات لا يقل طول الطالبة عن 160 سم.

وحول مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، أوضح اللواء «جاد»، أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام دراسى واحد، ويمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ثم يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين برتبة ملازم أول مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.

وأشار إلى أنه تم طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية يوزع بالكلية ومديريات الأمن، بالإضافة إلى إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة واستخراج صحف الحالة الجنائية ونسخ الأوراق بالكلية تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم، لافتا إلى أنه تم كذلك توفير خط تليفونى مباشر لتلقي أى استفسارات من أهالي الطلبة عن شروط و إجراءات و أوراق الالتحاق على رقمى « 24109102 – 24109117 ».

وشدد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على تأكيد وزير الداخلية على تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية خلال فترة أيام الاختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة انعقاد اللجان ضمانا للحيدة والعدالة، فضلا عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسئولياتهم.