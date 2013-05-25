هل قشور البشرة البيضاء من علامات مرض الصدفية؟

أرسل قارئ يقول: منذ فترة طويلة وأنا أعانى من حساسية فى الأذنين وفى الركب وقليل فى منطقة أعلى الظهر.. وهى تتقشر قشور بيضاء وتسبب حكة تجعلنى لا أتحملها فأحكها حتى يخرج الدم.. وتذهب القشور ويبقى الجلد أحمر، فما المرض الذى تشير إليه تلك الأعراض وكيف يمكن علاجه؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: الأعراض التى يعانى منها المريض ربما تشير إلى الإصابة بحالة من اثنين إما ارتكاريا أو صدفية.

والصدفية هى الأكثر ترجيحا واحتمالا، خاصة أنها تصيب أماكن معينة بالبشرة أهمها الركب كما أن تقشير الطبقة الخارجية للبشرة المصابة بالصدفية يؤدى إلى ظهور نقاط بسيطة من الدم.

وفى كل الأحوال ننصح القارئ بضرورة العرض على طبيب الجلدية المختص لتحديد السبب الأساسى بعد الكشف العينى عليه.

وننصح القارئ أيضا بضرورة تجنب الحكة فى تلك الأماكن نهائيا واستخدم ملطفات البشرة الموضعية مثل الكلامينا لحين العرض على الطبيب.