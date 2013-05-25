هذا سر الورقة التي دستها Paris Hillton في يدّ محمد كريم

حرص كل من النجمة الأمريكية paris hillton والفنان العالمي ساي على حضور عرض الفيلم الإنكليزي "فايس بوك رومانس" للممثل المصري ومقدم برنامج "ذا فويس" محمد كريم، الذي أقيم الاربعاء الماضي ضمن فعاليات مهرجان "كان السينمائي الدولي".

وقد حصلت "سيدتي نت" على صور حصرية تجمع كريم بالنجمين العالمين . وكشف محمد كريم ل"سيدتي نت" عن سرّ الحوار الذي دار بينه وبين النجمة الاميركية وقال: لقد أعطتني بطاقتها التي دون عليها رقمها الهاتفي وطلبت مني أن أتصل بها, واكدت لي على حبّها لمصر.

وأعربت عن فرحتها كون فيلمي السينمائي " فايس بوك رومانس" يتم عرضه في مهرجان "كان" . وكانت فرحتها أكبر عندما علمت أنني مقدم برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية. كما وسألتني عن نسبة المشاهدة التي حصدها البرنامج ، فأجبتها بأنها أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي, وقد وصلت الى ١٢٠ مليون مشاهد ، فأصيبت بالدهشة من الرقم.

هذا وأكد محمد كريم ان المغني العالمي PSY صاحب اغنية "Gangnam style" أعرب له عن إعجابه بالفيلم, وأشاد كريم بتواضع ساي وقد قدم PSY للنجم المصري "Gangnam style" على الطريقة المصرية".

وكان حضر عرض الفيلم أيضا في "كان" كل من المخرجة إيناس الدغيدي، وسهير عبدالقادر، نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يذكر ان أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي كوميدي حول شاب مصري يعيش في الأردن تنقلب حياته رأسا على عقب من خلال شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".

والفيلم للمخرج الأردني العالمي محيي الدين قندور وبطولة النجم محمد كريم، ساندرا قعوار ومحمد العبادي وربى عطا الله ومنى شهابي ونبيل الكوني ومحمد قاصد، ومن هولندا الفنان سالار زارزا.

على صعيد متصل أعرب محمد كريم ل"سيدتي" عن سعادته لاختياره من قبل الامم المتحدة ممثل لها لهذا العام في الحفل الخيري السنوي الكبير الذي أقيم في مدينة "كان" الفرنسية يوم 21 أيار/مايو الحالي، ويهدف لجمع التبرعات لصالح أطفال العالم. وأشار كريم الى أنه يقوم بتقديم تبرع منه للامم المتحدة ومؤسسة أصدقاء لبنان لدعم الطفل في الوطن العربي، وقد حضر الحفل هذا العام حشداً كبيراً من نجوم هوليوود.