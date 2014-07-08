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شوربة الشوفان و الخضار

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شوربة الشوفان و الخضار شوربة الشوفان و الخضار

الثلاثاء 08-07-2014 11:41

المقادير

1 كوب خضار مشكلة (جزر - بازيلاء - فاصوليا - ذرة)

1 كوب جبنة شيدر

1 بصلة متوسطة
1  كوب حليب
3  ملعقة كبيرة شوفان
 3 كوب ماء 
1/4 ملعقة صغيرة  

1/4 ملعقة صغيرة فلفل
عصير ليمون للتقديم


طريقة التحضير
1. تقطع البصلة الى 4 أقسام وتوضع في قدر مع الماء و الشوفان على نار عالية و عند بدء الغليان - تقل النار و يترك يغلي على نار هادئة (مكشوفا بدون غطاء و دون تحريك بالملعقة) حتى تنضج مع مراعاة وجود الماء فيه لمنع إحتراقه (عند الحاجة زيدي ماء مغلي)
2. إرفعي الشوربة (الناضجة) عن النار و غطيها حتى تدفأ ثم إخلطيها بالخلاط الكهربائي و زيدي عليها الماء(3 كوب أو أكثر حسب سمك الشوربة المفضل لديك)
3. ضعي الخضار و الحليب ثم أرجعيها على النار العالية مع التحريك لمنع تكتل الشوفان و عند بدء الغليان ضعي الزيت و قللي النار حتى ينضج الخليط و أضيفي الملح و الفلفل
4. اسكبي الشوربة في زبدية التقديم قدميها ساخنة .

 

 

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