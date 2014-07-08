شوربة الشوفان و الخضار

الثلاثاء 08-07-2014 11:41
المقادير
1 كوب خضار مشكلة (جزر - بازيلاء - فاصوليا - ذرة)
1 كوب جبنة شيدر
1 بصلة متوسطة
1 كوب حليب
3 ملعقة كبيرة شوفان
3 كوب ماء
1/4 ملعقة صغيرة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل
عصير ليمون للتقديم
طريقة التحضير
1. تقطع البصلة الى 4 أقسام وتوضع في قدر مع الماء و الشوفان على نار عالية و عند بدء الغليان - تقل النار و يترك يغلي على نار هادئة (مكشوفا بدون غطاء و دون تحريك بالملعقة) حتى تنضج مع مراعاة وجود الماء فيه لمنع إحتراقه (عند الحاجة زيدي ماء مغلي)
2. إرفعي الشوربة (الناضجة) عن النار و غطيها حتى تدفأ ثم إخلطيها بالخلاط الكهربائي و زيدي عليها الماء(3 كوب أو أكثر حسب سمك الشوربة المفضل لديك)
3. ضعي الخضار و الحليب ثم أرجعيها على النار العالية مع التحريك لمنع تكتل الشوفان و عند بدء الغليان ضعي الزيت و قللي النار حتى ينضج الخليط و أضيفي الملح و الفلفل
4. اسكبي الشوربة في زبدية التقديم قدميها ساخنة .
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