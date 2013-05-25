أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حورية فرغلي ترفض الحب في القشاش

Google+ Print
حورية فرغلي ترفض الحب في القشاش حورية فرغلي ترفض الحب في القشاش

في ثالث تعاون بينهما تنتظر شركة "نيوسينشري" عودة الفنانة حورية فرغلي من مهرجان "كان" لتبدأ تصوير اولى مشاهدها في الفيلم الجديد " القشاش" بداية شهر يونيو القادم.
وتجسد حورية شخصية بنت من حارة شعبية ترفض الحب والزواج لأنها تكره الرجال.
الفيلم تأليف محمد سمير مبروك واخراج اسماعيل فاروق وبطولة حورية فرغلي و محمد فراج وصلاح عبدالله ودلال عبدالعزيز ومحمد سليمان وعلاء مرسي ومحمد الصاوي.
على الجانب الاخر يعرض لحورية فيلمها "نظرية عمتي "خلال موسم عيد الفطر القادم وهو البطولة المطلقة الاولى لها سينمائياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي