حورية فرغلي ترفض الحب في القشاش

في ثالث تعاون بينهما تنتظر شركة "نيوسينشري" عودة الفنانة حورية فرغلي من مهرجان "كان" لتبدأ تصوير اولى مشاهدها في الفيلم الجديد " القشاش" بداية شهر يونيو القادم.

وتجسد حورية شخصية بنت من حارة شعبية ترفض الحب والزواج لأنها تكره الرجال.

الفيلم تأليف محمد سمير مبروك واخراج اسماعيل فاروق وبطولة حورية فرغلي و محمد فراج وصلاح عبدالله ودلال عبدالعزيز ومحمد سليمان وعلاء مرسي ومحمد الصاوي.

على الجانب الاخر يعرض لحورية فيلمها "نظرية عمتي "خلال موسم عيد الفطر القادم وهو البطولة المطلقة الاولى لها سينمائياً.