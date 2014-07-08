دجاج بصلصة الزعتر

الثلاثاء 08-07-2014 11:53
المقادير
دجاجة وزن كيلو و نصف
حبتان طماطم كبيرتان
حبة فلفل أخضر حار2
بصلة كبيرة
10 أسنان ثوم
2 ملعقة كبيرة زعتر بلدي ناشف
2 ملعقة كبيرة زيت قلي
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
1. ينظف الدجاج وينزع الجلد و يقطع أربع قطع
2. توضع جميع المكونات في الخلاط بدءا بالطماطم .
3. لعمل الصلصة تخلط المكونات جيدا و اذا لزم الأمر نضيف 3 ملاعق ماء فقط
4. يوضع الدجاج في صينية و تصب عليه الصلصة تغطى الصينية و توضع بالفرن مدة نصف ساعة .
5. يرفع الغطاء و تترك 10 دقائق أو حتى ينضج الدجاج و تأخد الصلصة لون جميل و تسمك
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