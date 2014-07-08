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دجاج بصلصة الزعتر

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دجاج بصلصة الزعتر دجاج بصلصة الزعتر

الثلاثاء 08-07-2014 11:53

المقادير

دجاجة وزن كيلو و نصف 
حبتان طماطم كبيرتان 
 حبة فلفل أخضر حار2  
بصلة كبيرة 
 10 أسنان ثوم 
 2 ملعقة كبيرة زعتر بلدي ناشف

 2 ملعقة كبيرة زيت قلي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود 

 

طريقة التحضير

 

1.   ينظف الدجاج وينزع الجلد و يقطع أربع قطع 

2.   توضع جميع المكونات في الخلاط بدءا بالطماطم .

3.   لعمل الصلصة تخلط المكونات جيدا و اذا لزم الأمر نضيف 3 ملاعق ماء فقط

4.   يوضع الدجاج في صينية و تصب عليه الصلصة تغطى الصينية و توضع بالفرن مدة نصف ساعة

5.   يرفع الغطاء و تترك 10 دقائق أو حتى ينضج الدجاج و تأخد الصلصة لون جميل و تسمك
 

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