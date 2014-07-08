دجاج بصلصة الزعتر

المقادير

دجاجة وزن كيلو و نصف

حبتان طماطم كبيرتان

حبة فلفل أخضر حار2

بصلة كبيرة

10 أسنان ثوم

2 ملعقة كبيرة زعتر بلدي ناشف

2 ملعقة كبيرة زيت قلي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

1. ينظف الدجاج وينزع الجلد و يقطع أربع قطع

2. توضع جميع المكونات في الخلاط بدءا بالطماطم .

3. لعمل الصلصة تخلط المكونات جيدا و اذا لزم الأمر نضيف 3 ملاعق ماء فقط

4. يوضع الدجاج في صينية و تصب عليه الصلصة تغطى الصينية و توضع بالفرن مدة نصف ساعة .

5. يرفع الغطاء و تترك 10 دقائق أو حتى ينضج الدجاج و تأخد الصلصة لون جميل و تسمك



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