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أكاديمية الشرطة تعلن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

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أكاديمية الشرطة تعلن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة تعلن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

وافق محمد إبراهيم وزير الداخلية، على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة بمجموع نسبته 65 % لهذا العام، أو العام السابق 2013، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.

وأعلن اللواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول بحضور اللواء دكتور أكرم كراره مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور عادل حسن كبير المعلمين وكبار قيادات الأكاديمية – أنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة فى تلقى طلبات الالتحاق ابتداء من يوم الخميس الموافق 17 يوليو الجارى بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضى، أما بالنسبة للحاصلين عليها العام الجارى فسيتم فتح باب التقديم لهم اعتبارا من يوم 20 يوليو الجارى؛ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وأوضح أنه بالنسبة لكل من طلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد سيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الإطلاع على شهادة المؤهل، ومن خلال الأكاديمية وليس موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

أ ش أ

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