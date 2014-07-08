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تمرد في ذكرى العاشر من رمضان: البلاد تمر بظروف مشابهة للتي سبقت يوم الإنتصار

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تمرد في ذكرى العاشر من رمضان: البلاد تمر بظروف مشابهة للتي سبقت يوم الإنتصار تمرد في ذكرى العاشر من رمضان: البلاد تمر بظروف مشابهة للتي سبقت يوم الإنتصار

صورة أرشيفية

هنأت حركة تمرد الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان ، قائلة إن هذا اليوم العظيم أكدت فيه قواتنا المسلحة أنها السيف القادر على قتال المعتدين .
> وأضافت تمرد ، في بيانها اليوم الثلاثاء، إن نصر العاشر من رمضان لم يكن ليتحقق لولا تلاحم الشعب المصري العظيم مع قواته المسلحة ، واليوم إذ تمر البلاد بظروف مشابهة للظروف التي سبقت يوم الانتصار ، فإنها تواجه عدوا لا يقل خطورة عن العدو الصهيوني ، وربما أخطر منه .
> وتابعت “فباسم الدين يقتلون أبناء الوطن العربي ومسلمين ومسيحيين ويشعلون الفتن ، فبدعوى الجهاد في سبيل الله دمروا سوريا وليبيا والعراق وتركوا الكيان الصهيوني ينعم آمنا وصموا آذانهم عن الجرائم التي يرتكبها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.
> وقال محمد نبوی المتحدث الرسمي باسم الحركة “نأمل أن نستعيد الروح التي سبقت انتصار العاشر من رمضان ، ونتكاتف مع جيشنا الباسل ومؤسسات الدولة حتى نعبر من الأزمات التي نمر بها من تحديات وصعوبات اقتصادية تشكل عبئا على الدولة والمواطن على حد سواء ، وإرهاب يشكل خطرا على الأمن القومي البلاد ويريق الدماء كل يوم “.

أ ش أ

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