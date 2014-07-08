«داعش» تصدر أول صحيفة إلكترونية بعنوان «دابق».. والعدد الأول «عودة الخلافة»

في السابقة الأولى من نوعها، أصدر تنظيم «داعش» أول صحيفة إلكترونية ناطقة باسمها باللغتين العربية والإنجليزية تحت مسمى «دابق»، حمل العدد الأول منها موضوعا رئيسيا بعنوان «عودة الخلافة».

وقالت مجلة «آربيان بيزنس» إن العدد الأول من المجلة، التي تصدر بالإنجليزية في 26 صفحة بصيغة PDF وحجمها 70ميجابايت، وتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني، في الداخل السوري على المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة كتائب من المعارضة المسلحة، وذلك بعد أيام من إصدار التنظيم أول جواز سفر صالحا للسفر من وإلى أراضيها.

ويشير اسم المجلة «دابق» إلى منطقة «مرج دابق» الواقعة في ريف حلب الشمالي، وتحديدا إلى الشحنة الرمزية التاريخية التي تمثلها المنطقة التي شهدت المعركة المعروفة باسم «معركة مرج دابق» وهي المعركة التي انتصر فيها الغزاة العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول على جيوش المماليك بقيادة قانصوه الغوري، واحتلوا بعدها سوريا ومعظم أنحاء العالم العربي لمدة أربعة قرون تحت عنوان «الخلافة الإسلامية».

فيما ذكرت مصادر مقربة من التنظيم لقناة «العربية» أن سيتم قريبا إصدار صحيفة ورقية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم «خلافة 2» من شأنها تناول أفكار زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، ونشرها على نطاق أوسع وتعريف العالم بأهداف الدولة، مع التذكير بأن الصحيفة موجهة للجمهور العالمي أكثر منه العربي.