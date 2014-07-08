بالأرقام - هل ميدو مُحقا بتصريحاته عن محمد إبراهيم؟

"محمد إبراهيم عمل كل حاجة توقع فريق لزمالك"، هكذا صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض عقب انتهاء الدوري الممتاز بمواجهة بتروجيت والتي فاز فيها بهدفين نظيفين .. فهل مدربه مُحق؟

السبب في تصريحات ميدو التراجع في مستوى محمد إبراهيم، فقد أوضح مدرب الزمالك أنه سعى لإعادة اللاعب لمستواه، ولكنه فشل في ظل إنشغاله بأشياء بعيدة عن الملعب.

أما عن مستوى محمد إبراهيم خلال الموسم بالدوري الممتاز، يستعرض FilGoal.com إحصائياته (الدوري فقط).

- محمد إبراهيم لعب مع الزمالك هذا الموسم 15 مباراة، بدأ 13 منهم كأساسي، ولكنه سجل ثلاثة أهداف فقط وصنع مثلهم.

- ارتكب محمد إبراهيم 20 خطأ، ونال بطاقتين صفراوتين وطرد مرة واحدة.

- نسبة محاولات محمد إبراهيم الصحيحة على المرمى 53 %، معدل لا بأس به.

- ولكن يعد محمد إبراهيم أكثر لاعبي الزمالك فقدا للكرة خلال المباريات بواقع 368 مرة، وربما يكون هذا ناتج عن تراجع مستواه.

يوضح الرسم البياني لفقدان محمد إبراهيم الكرة خلال المباريات، أنه كان مرتفعا هذا يفسر احتفاظه الزائد بالكرة الذي عابه الموسم المنقضي.