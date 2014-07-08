ماجدة الرومي تزرع أرزة لبنانية، والحضور يقول: "منحبك يا ست الكلّ"

غرست الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي شجرة أرز، في بادرة تكريمية أقامها محبوها، حيث زرعوا "أرزة" في محمية الخالدين، وقدَّموا لها درعاً تكريمياً، وهدايا، وفي مبادرة فريدة من نوعها غرس محبوها شجر أرز على عدد الألبومات التي أطلقتها، باعتبار الأرزة الأيقونة التي تزين العلم اللبناني.

وعبَّرت الرومي عن شكرها وفرحها بالجميع وتقديرها العميق لهذا الحب الصادق، واحتفاءاً منها بهذه المناسبة نشرت صورها وهي تزرع الأرزة، كما نشرت كلمة الإعجاب التي تلقتها من محبيها على صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك".

وبهذه المناسبة ألقى أنيس بطرس الكلمة وقال فيها:

"نهار ماجديّ سعيد.. وكيف ما بدّو يكون سعيد ونحنا مجموعين هالجمعة الحلوة بهالمكان الرائع مع إنسانة تخطّت بفكرها وأعمالها وعاطفتها مستوى الإنسانية. بدكن تسألو ليه نحنا هون؟ ليه اخترنا نكرّم لبنان بماجدة وماجدة بلبنان إنطلاقا من غابة الأرز؟ ليه في أعظم وأرقى وأصلب وأقوى وأحنّ من الأرز؟

انتو بتعرفو شو يعني أرزة؟

الأرزة هالشجرة العملاقة؛ بتاخد آلاف السنين تتبني حالها. بتبلّش تكافح وتعاني بأصعب الظروف المناخيّة؛ بترسّخ جذورها و بتمدّن لأعماق الارض و كل هيدا و نحنا مش داريين بشي.

الأرزة بتنبت وبتكبر وبتكافح؛ بتطلع من بين الأشواك وبتنما؛ صحيح نموّها ما بكون سريع متل نموّ بقيّة الاشجار؛ بس عالقليلة فينا نأكّد انّو كل غصن جديد نبت هو أصلب من جذع أي شجرة تانية. الأرزة بتتعب تتطلع بس بتخلّد لانها اشتغلت على مدّ جذورها وتمكينن.

ماجدة؛ أنت هالأرزة؛ إنت مش متل الأرز لأ إنت الأرزة بحدّ ذاتها. تعبتي وجاهدتي وكافحتي على مرّ السنين حتى تبني جذورك بالفنّ؛ بالعيلة؛ بالايمان؛ بالوطنية وبالانسانية. تعبتي كتير وتعبنا لتعبك. بس تعبك اثمر ونتيجتو عيلة صغيرة بتشرح القلب وفنّ كبير ممّلا الدني وخالد خلود الأرز.

نتيجتو وطن لا بل أوطان زرعتي حبّو فينا بحبّك لوطنك لبنان" وطنك إنت مش وطنن هن". زرعتي حبّو بقلوبنا وزرعتي حبّ الوطن بقلب كل عاشق لفنّك وشخصك. كل ماجديّ بيعشق وطنو لأنه تربّى من صغره على هالمبدأ يلّي إنت زرعتيه فينا.

والأهم؛ تعبك أثمر و كان نتيجتو إنسان. إيه إنسان. ماجدة إنت بنيتي الانسان يلّي فيكي بس الأهم بنيتي الانسان يلّي فينا. نحنا منتمثّل فيكي و ما فينا ما نتمثّل فيكي. كلّ شخص بعد عندو مبادئ و قيم و إيمان ما فيو إلّا ما يتمثّل فيكي.

إنت هالأرزة الشامخة؛ الصلبة رغم كلّ الظروف يلّي رافعة راسها وثابتة بمبادئها وبجذورها. إنت هالارزة يلّي عم تفيّي علينا وجامعتنا تحت أغصانها.

من كل البلدان جينا: لبنان، مصر، تونس، سوريا، جزائر، عراق، إمارات، يمن، سودان، كردستان، فلسطين، مغرب.

جينا تنقلّك إنّنا وعلى اختلاف انتماءاتنا؛ منحبك منحبك منحبك، منحبّ كل نفس بيطلع من صدرك؛ وكل كلمة بتطلع من قلبك"هالقلب يلّي بقلبو صوت وصل لكلّ الناس"

هنيئا إلك هالعيلة لكبيرة يللّي قدرتي بانسانيتك قبل فنّك تبنيها وتصونيها.

نحنا ماجديّين ننتمي للعائلة الماجدية والوطن الماجدّي و شعارنا هلّق وللابد: "وطني الحبّ ليس في الحبّ حقد".

منحبك يا ست الكلّ".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"