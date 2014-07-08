زوجته: شوماخر يحرز تقدما لكن بشكل بطيئ

إفي - قالت كورينا زوجة بطل العالم السابق في سباقات (فورمولا 1) للسيارات، الألماني مايكل شوماخر، إن الحالة الصحية لزوجها تحقق تقدما بطيئا ولكن بشكل ملحوظ.

وأوضحت: "نسير بشكل جيد، ببطء نعم لكن على الأقل نحرز تقدما"، وذلك في أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام منذ تعرض شوماخر لحادث التزلج في جبال الألب وإيداعه بمستشفى جرينوبل في فرنسا، بحسب مجلة (نويه بوست).

وكانت كورينا شوماخر قد تم التقاط صور لها قبل أيام تظهر فيها مبتسمة ومسترخية، وهي الصور التي انتشرت أمس وأوردتها صحيفة (بيلد) واسعة الانتشار.

يذكر أن شوماخر قد غادر مستشفى جرينوبل الشهر الماضي لكي يستأنف رحلة تعافيه الطويلة بإحدى مستشفيات مدينة لوزان في سويسرا، بعد خروجه من حالة الغيبوبة التي كان فيها منذ نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي إثر حادث ألم به أثناء ممارسة رياضة التزلج.