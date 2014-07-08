انفجار 5 صواريخ في مناطق مفتوحة جنوبي إسرائيل

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن «5 صواريخ انطلقت بعد ظهر الثلاثاء، من غزة وانفجرت في مناطق مفتوحة في منطقة مجلس محلي عسقلان، جنوبي البلاد».

وسقطت الصواريخ بعد وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة، بحسب الصحيفة نفسها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل لم يتوقف.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذه الصواريخ، كانت حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس، أعلنتا في بيانين منفصلين أنهما أطلقتا عشرات الصواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية، رداً على «العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع».

يأتي ذلك فيما تتواصل في قطاع عملية «الجرف الصامد» التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، والتي سقط على إثرها اليوم الثلاثاء، 5 قتلى فلسطينيين، و30 جريحاً في سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.