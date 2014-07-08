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بالصور..استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لسيارة بقطاع غزة

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نشرت وكالة «معا» الفلسطينية صوراً للسيارة التي استهدفها الطيران الإسرائيلي في وسط مدينة غزة وأسفرت عن سقوط أربعة شهداء.

وقالت الوكالة الفلسطينية إنها «المرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي الجديد على القطاع في إطار عملية «الجرف الصامد، الذي يستهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي سيارة مدنية».

وأضافت «معا» أن ذلك يعد «إشارة إلى بدء مرحلة من الاستهداف المحدد لناشطي المقاومة، إذ تركزت عمليات القصف خلال الساعات الماضية على مواقع ومنازل ومقرات أمنية وأراض مفتوحة بغزة».

وكانت إسرائيل بدأت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد» ردا على الصواريخ الفلسطينية التي تُطلق من قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن بدء عملية عسكرية برية في القطاع المحاصر، وأصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بـ «خلع القفازات» وتوسيع رقعة العملية العسكرية ضد حماس، جاء ذلك خلال جلسة المشاورات الأمنية التي ترأسها، صباح الثلاثاء.

وأمرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء جميع النشاطات الدراسية والتعليمية بما فيها المخيمات الصيفية في التجمعات السكنية الواقعة على بعد 40 كيلومترا أو أقل عن حدود قطاع غزة، وبحظر تجمهر أكثر من 300 شخص. ولم تفرض القيادة قيودا على توجه السكان في محيط القطاع إلى أماكن عملهم، إلا أنها دعتهم إلى البقاء قرب الغرف المحصنة .

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