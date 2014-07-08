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الهيئة الإنجيلية: تم الاتفاق على زيادة البرامج المشتركة مع ” الأوقاف والثقافة”

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الهيئة الإنجيلية: تم الاتفاق على زيادة البرامج المشتركة مع ” الأوقاف والثقافة” الهيئة الإنجيلية: تم الاتفاق على زيادة البرامج المشتركة مع ” الأوقاف والثقافة”

ارشيفية

أكدت الهيئة الإنجيلية أنه تم الاتفاق على زيادة تفعيل البرامج المشتركة مع وزارة الأوقاف، والمجلس الاعلى للثقافة، وهيئة قصور الثقافة.

وأشار مصدر بالهيئة أنه تم الاتفاق على إقامة عدد من اللقاءات والمؤتمرات في العديد من المحافظات، تتناول دور الخطاب الديني، وعلاقته بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية. أيضا لقاءات حول تفعيل مبدأ المواطنة والمشاركة المجتمعية وغيرها.

وكذلك الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة تبدأ على الفور فى الاعداد لهذه اللقاءات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للخروج بنتائج إيجابية لصالح الوطن، وكان القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، يرافقه وفد من قيادات الهيئة قد التقى كل من الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف ، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، حيث قدموا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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