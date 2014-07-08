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إبطال مفعول «قنبلة يدوية» أسفل برج كهرباء بقرية بالمنوفية

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أبطل خبراء المفرقعات والحماية المدنية بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، مفعول «قنبلة يدوية» أسفل برج كهرباء بـ«عزبة عدس» التابعة لقرية «دبركي» بمركز منوف.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث منوف، بتلقيه بلاغًا بعثور الأهالي على أجسام غريبة أسفل برج كهرباء (66) بعزبة «عدس» التابعة لقرية «دبركي».

وبانتقال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، تم فرض كردون أمني وإخلاء المنطقة، وتم إبطال مفعول القنبلة.

وتبين من المعاينة أنها عبارة عن «ماسورتين» حديد طول كل منهما 50 سم وقطرها 4 بوصات، مطبقين من الأطراف وبهما ثقوب وبداخلهما «مسامير» وموصلين بـ«تايمر غسالة» وحجارة فولت وبداخلهم بارود أصفر وأسود.

تم إبطال مفعول القنبلة، دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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