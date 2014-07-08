الحارس القضائي لـ«المعلمين»: أنقذت النقابة من «الجماعة الإرهابية»

قال الدكتور على فهمي شرف، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، إنه تسلم نقابة المعلمين رسميًا، مطلع الأسبوع الماضي، بموجب الحكم رقم «48 لسنة 2014»، والمؤيد استئنافيًا.

وقدم «شرف»، في بيان له، الإثنين، الشكر إلى جموع المعلمين الذين حضروا إجراءات تسلم النقابة العامة بتاريخ 26 يونيو الماضي، ووصفهم بـ«الشرفاء»، الذين رفضوا ترك نقابتهم في يد «الجماعة الإرهابية».

وطالب «شرف» المعلمين بتقديم «تعليم حقيقي للمواطنين وتعليم الناس الخير»، لافتًا إلى أن القضاء هو الذي «أنقذ نقابة المهن التعليمية من ضياع أموالها على يد جماعة الإرهاب».

وتعهد الحارس القضائي بالحفاظ على أموال المعلمين، قائلاً «أعاهدكم بأن أكون خير حارس وأمين على أموالكم، وأقسم بالله العظيم، لن أتوانى ولن أدخر جهدًا في سبيل إعادة أموال المعلمين الشرفاء من يد الجماعة الإرهابية التي بددتها وأنفقتها في قتل المصريين وفي الحشد للمظاهرات كما أثبت الحكم ذلك».

وناشد «شرف» جموع المعلمين الوقوف صفًا واحدًا لحماية نقابتهم، والإسراع في تشكيل لجان تسيير أعمال خالية من أعضاء «الإخوان» في محافظاتهم لمساعدة الحارس القضائي.