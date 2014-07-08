ضبط موظفين بحي شمال الجيزة أثناء تقاضيهما رشوة

ألقت أجهزة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، الثلاثاء، القبض على موظفين بحي شمال الجيزة، متلبسين بتقاضي رشوة، لاستخراج ترخيص فاترينة باسم أحد المواطنين في نطاق الحى.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة مستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، في مكافحة الفساد بالأجهزة المحلية، مضيفا: «لا تستر على فساد مهما كان موقعه، ويجب أن يتلقى المواطن خدمة جيدة في كل القطاعات الخدمية».

وأوضح المحافظ أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا في مايو الماضي يتضمن طلب الموظفين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، لاستخراج فاترينة باسم أحد المواطنين، وأسفرت التحريات عن صحة مضمون البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة أذنت بالسير في الإجراءات، وتم ضبط المتهمين متلبسين، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.