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"تمرد" القليوبية تجمع 300 ألف توقيع.. وزيادة الإقبال بعد انقطاع الكهرباء

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"تمرد" القليوبية تجمع 300 ألف توقيع.. وزيادة الإقبال بعد انقطاع الكهرباء "تمرد" القليوبية تجمع 300 ألف توقيع.. وزيادة الإقبال بعد انقطاع الكهرباء
6 أبريل: النظام فشل في إدارة البلاد وتحقيق أهداف الثورة

كتب : حسن صالح : منذ 4 دقائق

نجح أعضاء حملة "تمرد" بمحافظة القليوبية، بدعم من حزب الدستور وحركة التيار الشعبي، في جمع 300 ألف توقيع وفق إحصائيات الحملة على استمارات الحملة ببنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وطوخ وكفر شكر والخصوص، والتي شهدت مؤخرا فعاليات استمرت لأوقات متأخرة من الليل وعلى أضواء الشموع لجمع التوقيعات من المواطنين بالشوارع والميادين ولاقت تجاوبا كبيرا وتزاحما شديدا من المواطنين؛ بسبب غضبهم من كثرة انقطاع التيار الكهربي وصعوبة الحصول على السولار والبنزين والتي دفعت الكثير منهم للمطالبة بسحب الثقة من مرسي والإخوان المسلمين وحكومتهم.

فيما أعلن مسؤولو الحملة أنهم بدأوا في تنفيذ حملة طرق الأبواب لجمع التوقيعات من المسنين وكبار السن في المنازل.

وأكد محمد راعي، منسق التيار الشعبي بالمحافظة وحملة "تمرد" بالخانكة، أن الحملة تلقى استجابة سريعة لدى المواطنين بالقليوبية بعد تراجع شعبية مرسي والإخوان المسلمين.

فيما قال شريف عزت، منسق حركة 6 أبريل بالخصوص، إن النظام الحالى أظهر فشله أمام الرأي العام في إدارة شؤون البلاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية واستمرار سياسة القمع وعدم القصاص لدماء الشهداء حتى الآن والفشل في تحقيق أهداف الثورة "العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وبالتالي لابد من إزاحة هذا النظام بأي شكل.

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