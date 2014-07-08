محافظ الإسكندرية: القوات المسلحة تجهز 9 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة‎

أعلن اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، تجهيز 9 منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية، بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضح مهدى فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن هذه المنافذ سيتم إفتتاحها خلال 3 أيام على الأكثر، وذلك بعد الإتفاق مع اللواء أركان حرب محمد الزملوطي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، على تجهيز منافذ القوات المسلحة.

وأضاف المحافظ أن المنافذ الجديدة تم توزيعها لتشمل مناطق” أبو قير، وسموحة، والأنفوشى، والعجمى، والشلالات، والعامرية، وبرج العرب” بالإضافة إلى منفذين تابعين لمديرية الزراعة، وداخل كافة المجمعات الإستهلاكية.