رئيسة مجلس النواب الإيطالي تطالب بتغيير نظام الحصانة البرلمانية للأعضاء

طالبت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني بضرورة إعادة النظر في قانون “الحصانة البرلمانية ” للنواب التى وجدت لأسباب تاريخية معروفة في نهاية نظام حكم معين.

وقالت لاورا ، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين “أعرف لماذا ولدت وأفهم أيضا أن الزمن قد تغير، لذلك فمن الممكن تغييرها والآن الإصلاحات أمر لا مفر منه وأنه يجب تجاوز النظام التشريعي الثنائي المثالي، هذا لمصلحة الجميع، مثله في ذلك مثل الحاجة لقانون انتخابي يعطي الفرصة للمواطن للتعبير عن نفسه”.

وعلقت رئيسة مجلس النواب على تصريحات سيلفيو برلوسكوني رئيس الوزراء السابق ، فيما يتعلق بالزواج المدني وحقوق مثليي الجنس قائلة ” لقد قدرت كثيرا انفتاح برلوسكوني وهو الاعتراف بوضع لم يعد محتملا، لأن إيطاليا قد تخلفت مقارنة بأوروبا، ويقوم الزوجان بالتنظيم مع (الموثق) كاتب العدل إن المجتمع يسبق السياسة، هناك فجوة هائلة”.

وفيما يتعلق بعملية الهجرة غير الشرعية لبلاده قالت بولدريني ” غير صحيح أن أوروبا لا تعتني بطالبي اللجوء هناك العديد من البلاد تجاوز فيها عدد الطلبات تلك المقدمة في إيطاليا، ما ينقص هو الدعم الأوروبي لإنقاذ الأرواح البشرية، ولأن البحر المتوسط يمثل بالفعل الحدود الجنوبية الأوروبية”.

أ ش أ