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تعليم أسيوط يبدأ بحث آلية لتنفيذ تلحين المناهج الدراسية

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تعليم أسيوط يبدأ بحث آلية لتنفيذ تلحين المناهج الدراسية تعليم أسيوط يبدأ بحث آلية لتنفيذ تلحين المناهج الدراسية

مديرية التربية والتعليم

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بحث آلية تنفيذ تلحين المناهج الدراسية.

صرح بذلك عبد الفتاح أبو شامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وقال إنه وصل للمديرية فاكس من وزارة التربية والتعليم خاص بضرورة تلحين المناهج و أناشيد اللغة العربية المزمع اقرارها من قبل وزرارة التربية والتعليم في عدة محافظات، وكانت محافظة أسيوط ضمن المحافظات الثلاثة لتنفيذ تلك المشروعات الجديدة.

وأوضح وكيل المديرية بأنه سيتم إختيار إدارة أسيوط التعليمية ليبدأ بها المشروع ثم يتم تعميمه تدريجيا بكافة إدارات المديرية مشيرا إلى أن تكليف لجنة لبحث عملية تلحين المناهج وبرنامج سبل وآليات تنفيذها ، مشيرا إلى أن التربية الموسيقية سيكون لها دور كبير فى هذا الأمر.

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