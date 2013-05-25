بركات: لا اسدد بقدمي اليسرى إلا حينما أكون مخنوقا

تحدث محمد بركات لاعب الأهلي عن هدفه الثاني في مرمى إنبي يوم الجمعة، موضحا أنه لا يسدد بيسراه إلا حينما يكون "مخنوق".

وأحرز بركات هدف المارد الأحمر الخامس في مرمى عبد المنصف، بتسديدة يسارية خادعة مرت من فوق جسد الحارس.

وعقب المباراة تحدث الزئبقي لقناة القاهرة والناس ليقول له خالد بيبو "لست معتادا على رؤيتك تسجل بالقدم اليسرى، فدائما ما تضيع الكرة منك حينما تسدد بها."

فرد بركات مازحا "انت تعلم يا بيبو أنني لا أسدد بقدمي اليسرى، إلا حينما أكون (مخنوق) قليلا."

ومازال ملف تجديد بركات لتعاقده مع الأهلي معلقا إلى الأن، في ظل تمسك كل طرف بشروطه.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد أكد في وقت سابق أن بركات يفكر في الاعتزال.