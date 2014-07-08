سفير الخرطوم الجديد بالقاهرة: الرئيس البشير سيقوم بزيارة لمصر قريبا

قال سفير الخرطوم الجديد بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن زيارته للخرطوم مؤخرا فتحت صفحة جديدة للعمل بين البلدين الشقيقين.

وكشف عبد المحمود- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة اختياره سفيرا للسودان بالقاهرة – عن تلقيه نصائح من قبل الرئيس البشير تؤكد مدى اهتمام القيادة بالعلاقات المصرية ــ السودانية ..مشيرا إلى أن قضية سد النهضة الإثيوبي يمكن حلها في إطار ثلاثي ، وأن زيارة وزير الري المصري للخرطوم تناولت الكثير من المقترحات في هذا الشأن.

وأوضح أنه سيسعى لتحقيق ميثاق شرف يربط بين الإعلاميين في مصر والسودان ، فضلا عن عمله على خلق قنوات اتصال وتواصل بين منظمات المجتمع المدني بالبلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل، كشف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، عن عدة مشاريع استثمارية بين مصر والسودان، وأن هناك برامج ترأمة قديمة بين الخرطوم والقاهرة، سيتم تفعيلها بالصورة التي تحقق طموحات الشعبين.

وأشار الخضر-وفقا لصحيفة الخرطوم الصادرة اليوم الثلاثاء-إلى أن هناك شركات مصرية ستقوم بتغيير شبكات المياه في الخرطوم وذلك نظرا للخبرة التي تتميز بها في هذا المجال.

أ ش أ