اتحاد العمال : وضعنا خطة استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغى إن الاتحاد وضع خطة للتحرك وسط العمال بالقاهرة والمحافظات ؛ استعدادا لخوض الانتخابات مجلس النواب المقبل ، وضمان الحصول على أكبر نسبة من المقاعد فى النظام الفردى والقوائم.

وأوضح المراغي ـ في تصريحاته اليوم الاثنين ـ أن الخطة التى سيبدأ تنفيذيها الأسبوع الجاري تقوم بشكل رئيسى على عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لتعريف العمال وأهالى هذه المحافظات بالمرشحين العماليين الذين سيخوضون الانتخابات بها.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله إن الخطة التى تم وضعها تقوم كذلك على فتح مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون مقارا انتخابية للمرشحين العماليين.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة خاطب كافة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للاتحاد لبدء التواصل مع العمال فى الشركات والمصانع للتعريف بأنفسهم والتأكيد على قائمة مطالبهم من البرلمان المقبل ومن بينها تعديل التشريعات العمالية وعلى رأسها العمل والعاملين بالدولة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى .

وأوضح أنهم سيبدأوا التحرك فى المحافظات غدا الأربعاء بعقد مؤتمر جماهيرى بمحافظة الإسكندرية تنظمه اللجنة اللجنة النقابية لعمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومؤتمر آخر بمحافظة الغربية بعد غد الخميس.

وقال إن البرلمان المقبل سيكون له مهمة التشريع ووضع خريطة جديدة لمصر، لذلك فان الاتحاد حريص على وجود أكبر قدر ممكن من العمال فيه وأن يكونوا على قدر عالى من المسئولية وذو خبرة تمكنهم من الخروج بقوانين تحقق مصالح المصريين بوجه عام والعمال بوجه خاص.

أ ش أ