خلطات طبيعية للحصول على شعر حريري

بالتأكيد عندما تفكرين في طريقة جديدة للعناية بشعرك وإكسابه مزيداً من النعومة والحيوية، فإن أول ما يخطر ببالك هو الشعر الهندي، ذلك الشعر الذي دائماً ما يكون طويلاً وكثيفاً وحريرياً.

ربما سمعت عن هذا الشعر في القصص القديمة أو في الأفلام الهندية القديمة، ولكن شعر نجمات بوليوود الشابات اليوم هو خير دليل على أن الشعر الهندي هو الأكثر نعومة وحيوية على الإطلاق.

وعن هذا الأمر، تقول النجمة سونام كابور: "منذ الصغر وأنا أولي شعري اهتماماً كبيراً، لاسيما وأن شعري يعتبر خفيفاً، وعلى الرغم من أنني لم أنل نصيباً من وصفات الشعر الهندية القديمة، إلا أنني دائماً أتعلم المزيد من الخبرات ووصفات الشعر الحديثة من مصففي الشعر الذين أتعامل معهم، ولعل من أكثر وصفات الشعر التي وجدتها فعالة تلك التي تحتوي على البهارات الهندية الأصلية".

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إليك بعض وصفات العناية بالشعر:

-جوزة الطيب لتقوية الشعر

المكونات:

•صبغة قشرة جوزة الطيب.

•زيت زيتون.

الطريقة:

•امزجي نصف فنجان من صبغة قشرة جوزة الطيب مع مقدار متساوٍ من زيت الزيتون.

•دلكي فروة رأسك بالمزيج يومياً ولمدة شهر.

-الزنجبيل لتغذية الشعر

المكونات:

•زنجبيل طازج.

•زيت سمسم.

•عصير ليمون.

الطريقة:

•قشري الزنجبيل الطازج، وقومي بعصره، ثم استخدمي 3 ملاعق كبيرة منه.

•امزجيه مع 3 ملاعق من زيت السمسم، ونصف ملعقة من عصير الليمون.

•دلكي فروة رأسك بالمزيج جيداً 3 مرات أسبوعياً ولمدة شهر كامل.

-الزعتر للتخلص من القشرة

•افرمي الزعتر فرماً ناعماً جداً، وانقعي ملعقة منه في كوب من الماء لمدة 24 ساعة، ثم استخدميه في تدليك فروة رأسك بلطف.

•كرري هذه العملية يومياً قبل النوم.

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