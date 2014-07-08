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جاريدو مدرب الأهلي الجديد يبدأ مشواره بالـ ' سلام عليكم '

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جاريدو مدرب الأهلي الجديد يبدأ مشواره بالـ ' سلام عليكم ' جاريدو مدرب الأهلي الجديد يبدأ مشواره بالـ ' سلام عليكم '

"السلام عليكم"، نطقها خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني الجديد للنادي الأهلي في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب للمارد الأحمر.

وحرص جاريدو على تهنئة فتحي مبروك المدير الفني السابق والجهاز الفني وكل الأهلاوية، على الفوز بلقب الدوري الممتاز.

وقال جاريدو: "الدافع الأول لقبولي بمهمة تدريب الأهلي، هو البيئة المشجعة على حصد الألقاب، ووجود قاعدة جماهيرية عريضة."

وتابع "أتمنى قبل أي شيئ عودة الجماهير إلى المدرجات، خاصة وأننا في عضون يومين سنبدأ التنافس في بطولة الكأس."

وأضاف جاريدو "هدفي الفوز مع الأهلي بأي بطولة نخوضها، وتقديم كرة قدم تتناسب مع قيمة النادي الأهلي."

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فيديو اليوم السابع