سلفيو الإسكندرية يدشنون حملات لمناصرة مسلمي بورما

وينتقدون عدم تبني "مرسي" ووزارة الخارجية مطالب الأزهر بشأن القضية

كتب : حازم الوكيل منذ 40 دقيقة

دشن أعضاء الدعوة السلفية في الإسكندرية، حملات لمناصرة المسلمين في بورما، واصفين تعامل دول العالم مع القضية بالصمت المريب، والذي يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى وتعذيب الآلاف منهم في غفلة وتواطؤ من الحكومات والشعوب.

وفتحت الدعوة السلفية مساجدها لدروس وخطب خاصة بقضية مسلمي بورما؛ لمطالبة جموع المسلمين بدعمهم بكل الأشكال الممكنة ومنها التبرع والدعاء، منتقدين عدم تبني الرئيس محمد مرسي، ووزارة الخارجية، لمطالب الأزهر الشريف بشأن تلك القضية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه حزب النور، عن تقديره لموقف مؤسسة الأزهر تجاه قضية المسلمين في ميانمار "بورما"، مشيرا إلى أن الحزب يؤيد كل ما جاء في بيان الأزهر، معتبرين أنه يتخذ موقفا يبشر بعودته لكي يتبوأ مكانته التي ينتظرها العالم الإسلامي.

وطالب الدكتور عمر فهيم، أمين حزب النور بالإسكندرية، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها في تبني مطالب الأزهر من الدعوة لمؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة هذه القضية الخطيرة.