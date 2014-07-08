السيطرة على حريق بمصنع للتنمية الصناعية بالعبور دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب صباح اليوم الثلاثاء، فى مصنع للتنمية الصناعية والورق بمدينة العبور حيث اشتعلت النيران فى مخزن المصنع. انتقلت على الفور سيارات الإطفاء. وتم اخماد النيران ومنع امتدادها للمبانى والمصانع المجاورة. ولم يسفر الحريق عن إصابات او خسائر فى الأرواح.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العبور المقدم حازم سعد بلاغا بنشوب حريق في مصنع للتنميه الصناعيه تم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري بالواقعة فانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وتبين من المعاينة ان الحريق شب فى مصنع فريست للتنميه الصناعيه بالمنطقه الصناعيه الاولى – دائرة القسم.

حيث اشتعلت النيران بمخزن خاص بتخزين بالات الورق المعده للتصنيع على مساحة 1000 متر تقريبا واتت النيران على كميه من بالات الورق المخزنه لم ينتج عن الحريق ثمه اصابات او خسائر بالارواح .. واخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها وكلفت اداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أ.ش.أ