العثور على عظام أكبر طائر عاش على سطح الأرض

كشف علماء في كاليفورنيا جنوب الولايات المتحدة عن عظام متحجرة تعود الى أكبر طير معروف حتى الآن عاش على سطح الارض بحسب ما اعلنت دراسة نشرت الاثنين.

وعاش هذا الطير “بيلاغورنيس ساندرسي” ذو المنقار الطويل والانياب الطويلة قبل 25 مليون سنة الى 28. وهو كان قادرا على التحليق مسافات طويلة.

وبسبب طول جناحيه، يعتقد العلماء انه كان على الارجح بحاجة الى منصة ينطلق منها للطيران كي لا يصطدم جناحاه بالارض.

ويعتقدون ايضا انه كان يطير كيلومترات عدة دون تحريك جناحيه مستفيدا من قوة الدفع وانزلاق جناحيه في الهواء.

وعاش هذا الطير في اميركا بعد انقراض الديناصورات، ولكن قبل وصول البشر الاوائل الى الى اميركا الشمالية.

وعثر على عظامه للمرة الاولى في العام 1983 صدفة اثناء اعمال تشييد مطار بحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″.

ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على القدرات العالية لهذا النوع من الطيور البحرية وعلى ظروف اندثاره قبل 2,5 مليون سنة.