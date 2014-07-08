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ضبط 543 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 24 ساعة

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ضبط 543 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 24 ساعة ضبط 543 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود تلك الحملات، التى شُنت تنفيذا لتوجيهات محمد ابراهيم وزير الداخلية على مدار ٢٤ ساعة عن ضبط ٧٦ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وإعادة ٩سيارات مبلغ بسرقتها فضلا عن ضبط ٤٦٢ قطعة سلاح أبيض ، و٤٠٥ دراجات بخارية مخالفة.

وشملت قطع الأسلحة ٧٦ قطعة سلاح نارى ، عبارة عن ١١ بندقية آلية ، و٧ بنادق غير مششخنة ، و١١ طبنجة ، و٤٧ فرد محلى الصنع ، و٥٤٢ طلقة مختلفة الأعيرة ، وضبط ٥١ متهما هاربا.

واستهدفت الحملات عدد كبير من البؤر الإجرامية بمديريات أمن (القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط ، الإسكندرية ) أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 172 متهما فى قضايا مخدرات ، ضبط خلالها على كمية من مخدر البانجو وزنت 130 كيلو جراما ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جراما ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جراما ، فضلا عن ضبط 20 متهما لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين إرتكبوا 10 سرقة متنوعة ، وضبط 8 متهمين أخرين من بينهم 3 مسجلين خطر .. لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

أ ش أ

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