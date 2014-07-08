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وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة

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وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم، الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة الدولي، تفقد خلالها صالات السفر والوصول للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية بالمطار والأكمنة المنشرة بالطرق المؤدية إليه، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمنع حدوث أي عمل إرهابي في هذا المرفق الحيوي والهام.

وفوجئ الضباط وأفراد الشرطة بدخول وزير الداخلية عليها في الثامنة والنصف صباحًا ودخل صالات السفر والوصول وتابع عمل الخدمات الأمنية، واستفسر الوزير من اللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي والذي رافق الوزير خلال جولته بالمطار عن بعض الاستفسارات.

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