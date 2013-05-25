أصحاب المخابز الطباقي بالإسكندرية يعلنون عن وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين

للاحتجاج على خرق الوزارة لبنود التعاقد معهم

كتب : حازم الوكيل منذ 40 دقيقة

أعلن أصحاب المخابز الطباقي في الإسكندرية، عن التوجه إلى وزارة التموين بالعاصمة؛ لتنظيم وقفة احتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح، أمام مبنى الوزارة؛ اعتراضا على ما وصفوه بخرقها لبنود التعاقد المبرمة معهم من دون سابق إنذار.

وقال محمد حمدان، صاحب مخبز في منطقة الحضرة: "إن الوزارة فرضت إتاوة على أصحاب المخابز بحجة تحرير الدقيق، وأجبرتهم على دفع 320 جنيهًا للشوال بدلا من 90، من دون تحديد سعر للتكلفة أسوة بالخبز البلدي، واستبدال الدقيق ذو الجودة العالية استخراج 76% بدقيق أسود استخراج 82%، ما أدى إلى إنتاج خبز أسود".

وانتقد عبدالله مهران، أحد أصحاب المخابز، إلغاء دعم السولار المقدر بـ 580 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن ذلك عرض أصحاب المخابز لخسائر فادحة.

وطالب بيان صادر عن مجموعة أصحاب المخابز الطباقي بالمحافظة، بعودة الدقيق استخراج 76% بسبب سوء حالة الكميات التي تصرف في الوقت الحالي، وإعادة المبالغ التي حصلتها الوزارة والمقدرة بـ 1150 جنيها للفرد، تم دفعها جبريا منذ الإعلان عن تحرير دقيق الطباقي الذي لم يحرر حتي الآن.

وأكد البيان، ضرورة إعادة دعم السولار، والتوافق على دخول منظومة التحرير مقابل تسعيرة جديدة يتم التوافق عليها.