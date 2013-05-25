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أكبر سفينة حاويات تصل ميناء شرق بورسعيد

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أكبر سفينة حاويات تصل ميناء شرق بورسعيد أكبر سفينة حاويات تصل ميناء شرق بورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 31 دقيقة

أكد اللواء محمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن ميناء شرق التفريعة استقبل مساء أمس أكبر سفينة حاويات "أيبا ميرسك الدنماركية" قادمة من ماليزيا متجهة إلى ميناء نوتردام بهولندا وعلى متنها 15 ألف حاوية. ويبلغ طول السفينة 379 متر وعرضها 56 متر بغاطس 14 ونصف متر

وأوضح شرف أن السفينة ستفرغ 671 حاوية وستشحن 178 آخرين بتكلفة رسوم 55 ألف دولار.

يذكر أن إحدى سفن الشركة المالكة، وهى إيما ميرسك وغاطسها 14 متر، كانت قد نجحت فى تجربة للدوران فى محور شرق بورسعيد منذ عدة أشهر بعد أن قامت بمحاكاة التجربة، وتدريب قباطنة هيئة قناة السويس على الدوران فى إنجلتر.

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