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داعش تقتل مسلحين في الفلوجة لرفضهم بيعة البغدادي

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داعش تقتل مسلحين في الفلوجة لرفضهم بيعة البغدادي داعش تقتل مسلحين في الفلوجة لرفضهم بيعة البغدادي

أقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ” داعش ” على قتل عدد من قياديي الفصائل المسلحة بسبب رفضهم تقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال اجتماع لهم عقد في الفلوجة أمس الأول.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الآنبار فالح العيساوي إن مقتل قادة الفصائل المسلحة أثار احتقانا كبيرا في مدينة الفلوجة.

ودعا العيساوي ـ في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء – العراقية إلى استغلال هذه الفرصة والتحالف مع الفصائل المسلحة في الأنبار من أجل طرد تنظيم داعش من العراق ، وأشار إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي قبل أيام بضرورة التدخل لشن ضربات جوية على معاقل تنظيم داعش.

ونشر تنظيم داعش صورا على مواقع الإنترنت أظهرت عمليات هدم وتفجير لمجموعة من المراقد والأضرحة ودور العبادة السنية والشيعية في محافظة نينوى العراقية.

وبث التنظيم – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر – تقريرا مصورا يظهر عمليات هدم عدد من المراقد و دور العبادة ، ومن أبرز الأضرحة ، التي تم نسفها حسب ما ظهر في الصور ، ضريح الشيخ فتحي ، وقبر شيخ الطريقة الصوفية أحمد الرفاعي ، وقد هدمت هذه المراقد بواسطة الجرافات.
> أ ش أ

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