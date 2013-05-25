حملة بالدقهلية لحماية المواطنين من "جشع" السائقين

الحملة اتفقت على عمل لجان للرقابة على جميع المواقف الرسمية

كتب : صالح رمضان منذ 23 دقيقة

دعت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية إلى مواجهة جشع سائقي التاكسي والسرفيس بالمنصورة واستغلالهم للمواطنين وذلك بتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين من استغلال سائقي السرفيس والتاكسي الأجرة وفرض رقابة شعبية على جميع المواقف الرسمية بمركز ومدينة المنصورة.

وأكدت على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 29 مايو الجاري بميدان الشهداء في ظل غياب الرقابة الحكومية ومسؤولي محافظة الدقهلية عن القيام بالدور المنوط بهم.

وأعلنت عن الاتفاق في نهاية الوقفة على عمل لجان للرقابة الشعبية على جميع المواقف الرسمية بمركز ومدينة المنصورة وعمل تقارير بالمخالفات من خلال رصد لها عن طريق اللجان وسيتم التقدم بها ببلاغات رسمية إلى الجهات القضائية، وكذلك التقدم ببلاغات جماعية ضد المسؤولين المتقاعسين المتخاذلين في القيام بالدور الواجب عليهم.

وطالبت الحلمة بمشروع مرفق نقل داخلي لمدينة المنصورة كحل عاجل لمواجهة استغلال السرفيس وسائقي التاكسي تتبناه الإدارة المحلية لمحافظة الدقهلية، وبعد ذلك يتم تعميمه بين مدينة المنصورة وباقي مركز المحافظة.

وقال عبداللطيف سالم، أحد المسؤولين بالحملة، إن المواطن أصبح "فريسة" للسائق ويرضخ له فيما يطلبه رغم أنه لا يوجد سائق تاكسي في المنصورة يقوم بتشغيل العداد والذي يبدأ من جنيه ونصف في حين أنه يطلب حاليا 5 جنيهات، بالإضافة إلى استغلال طلاب الجامعة ولا أحد يدافع عنهم.

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