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سقوط 3 قذائف بمنطقة صحراوية قرب جديدة عرعر

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سقوط 3 قذائف بمنطقة صحراوية قرب جديدة عرعر سقوط 3 قذائف بمنطقة صحراوية قرب جديدة عرعر

عرعر - جاسر الصقري

    قال الناطق الإعلامي لحرس الحدود إنه تم ظهر أمس (الاثنين) رصد سقوط ثلاث قذائف بالقرب من مجمع سكني بجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية للمملكة، لم ينتج عنها أي إصابات. وأفاد أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق لتحديد مصدر إطلاق القذائف ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية.

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