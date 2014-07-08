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ولي العهد يضع الحجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.. غداً

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ولي العهد يضع الحجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.. غداً ولي العهد يضع الحجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.. غداً

    يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الاعاقة، يوم غد الاربعاء 12 رمضان 1435 الموافق 9 يوليو 2014م. حفل وضع حجر الأساس لمشروع وقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وذلك في قصر سموه بمدينة جدة. بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأصحاب الفضيلة ونخبة من أعضاء مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والداعمين لمشروع الوقف الخيري.

وتاتي هذه الاحتفالية لإرساء اللبنة الاولى لمشروع الوقف الخيري والذي تم تدشينه خلال حفل المؤسسين بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز المؤسس والرئيس الأعلى للمركز.

الجدير بالذكر ان وقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الواقع في حي السفارات بمدينة الرياض تبلغ مساحته الكلية (733 م2) وهو عبارة عن مشروع شقق فندقية مكونة من 115 جناحاً فندقياً، وهو يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية يهدف الى إيجاد دعم مستمر لإنجاح رسالة المركز واستمرار مشاريعه البحثية والتي تصب في خدمة قضايا الاعاقة.

سيتم أيضا خلال هذه الاحتفالية تكريم عدد من الداعمين الذين سيسهمون بشكل كبير في بناء مشروع الوقف الخاص بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، والذي سينعكس على إنجاح اهدافه السامية.

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