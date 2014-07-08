رويترز .. الأمم المتحدة تعلن اعترفها بزواج جميع موظفيها المثليين جنسيًا

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الاثنين:” إن المنظمة الدولية ستعترف بزواج جميع المثليين جنسيًا من موظفييها ” .

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق – كما نشرت رويترز – :” إنه فى السابق كان وضع الموظفين يحدد وفقا للقوانين المعمول بها فى البلد الذى يحملون جنسيته، لكن الآن ستعترف الأمم المتحدة بزواج جميع المثليين جنسيا فى الدول التى يسمح فيها القانون بذلك بصرف النظر عن جنسياتهم ” .

وأضاف حق: ” الأمين العام قال إن حقوق الإنسان هى من صميم عمل الأمم المتحدة، هو فخور بمساندة مساواة أكبر بين جميع العاملين، كما يدعو جميع أعضاء أسرة الأمم المتحدة إلى الاتحاد فى مواجهة رهاب المثلية الجنسية”.