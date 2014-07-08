فريق "وسط البلد" فى وسط البلد

يتميّز "وسط البلد" بالقاهرة في شهر رمضان بسحره ومذاقه الخاص، إذ يُعتبر من أكثر المناطق التي تملك رونقاً مختلفاً، وهي منطقة "مصر القديمة" المعروفة بجاذبية شوارعها التاريخية.

وبظلّ هذا السحر الخاصّ، قدّم فريق "وسط البلد" حفلاً مميّزاً في واحد من أهمّ شوارع مصر الأثرية والسياحيّة، وهو "شارع المعز"، حيث أقيم الحفل تحت إشراف وزارة السياحة بغرض تنشيط السياحة الداخلية، خصوصاً خلال شهر رمضان.

فريق "وسط البلد" قدّم الكثير من الأغاني التي عشقها الجمهور الذي حضر بكثافة لمتابعة هذا الحفل.

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