بارعة علم الدين "في عيار ثقيل": لا أرضى بكلوني زوجاً لأمل

رغم أن الكثيرات يحسدن أمل علم الدين على خطيبها النجم العالمي George Clooney، ورغم أن الأخير حاول كسب رضا حماته بالفعل، الا أن بارعة علم الدين، والدة العروس، غير راضية على العريس وتعتبر أن أمل تستحق من هو أفضل.

وقد أكد مصدر مقرب من بارعة، أنها غير راضية على عريس ابنتها أمل، خاصة انها لبنانية درزية، من عائلة محافظة، ولا يجوز أن تتزوج من طائفة أخرى، وبذلك لن يكون أطفالها من نفس الديانة حتى لو تزوجت مدنياً.

وأكد المصدر نفسه عن بارعة "يوجد أكثر من 500 ألف رجل ينتمي لطائفة الموحدين الدروزي في لبنان، وكان لابد لأمل أن تجد منهم من يستحقها ويكون أيضاً من بيئتها الدينية".

عائلة علم الدين عائلة أرستقراطية لها أهميتها في لبنان وتاريخها يعود الى القرن الـ14، ومازالت حتى الآن تمتلك أراضٍ وعقارات كبيرة في منطقة الشوف في بعقلين حيث ولد ونشأ والدي أمل.

وهذه العائلة نفسها تتميّز أنها صاحبة تاريخ ثقافي، فقد كانت جدتها أوّل إمرأة تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان والدها دكتوراَ محاضراَ إضافةً الى كونه مديراً عاماً في نفس الجامعة، ووالدتها، التي تعيش حالياً في بريطانيا في شقة تبلغ قيمتها حوالى 1.4 مليون دولار، صحفية في "الحياة".

يذكر أن بارعة، والدة أمل علم الدين، لبّت مؤخراً مع ابنتها دعوة صهرها George Clooney الى ايطاليا، وقد شوهدتا تضحكان سوياً على شرفة فيلا النجم.

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